إعلان

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه

كتب : مصراوي

06:30 ص 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في بئر السبع وعسقلان وسديروت وديمونا، في أعقاب رصد الصاروخ، كما تحدثت عن اعتراضه.

وانجر الحوثيون، المتحالفون مع إيران، إلى حرب الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية، إذ أطلقوا صواريخ على إسرائيل دعما لطهران.

ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن هجوم الأربعاء، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

