قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في بئر السبع وعسقلان وسديروت وديمونا، في أعقاب رصد الصاروخ، كما تحدثت عن اعتراضه.

وانجر الحوثيون، المتحالفون مع إيران، إلى حرب الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية، إذ أطلقوا صواريخ على إسرائيل دعما لطهران.

ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن هجوم الأربعاء، وفقا لسكاي نيوز.