الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن عثور قواته على منصات إطلاق صواريخ "مجهزة وموجهة" في جنوب لبنان.

قال الجيش إن "منذ بداية العملية، تم تدمير أكثر من 180 منصة إطلاق في أنحاء لبنان"، موضحا أن النشاط الأخير نفذته قوات اللواء 300 في منطقة رامية بجنوب لبنان، حيث تم تدمير المنصات والقذائف الصاروخية، بحسب إعلان الجيش.

أشار إلى العثور على منصة كانت قد أُستخدمت لإطلاق قذائف نحو بلدات الشمال في وقت سابق يوم الثلاثاء، وتم تدميرها من الجو وامتدت العمليات لتشمل تدمير منصات مضادة للدروع، مواقع استطلاع، فتحات أنفاق تحت الأرض، مستودعات أسلحة، وشقق عملياتية.