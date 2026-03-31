شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، تحولاً مفاجئاً في حالة الطقس، حيث هطلت أمطار متوسطة أدت إلى غرق عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، مما تسبب في ارتباك جزئي بحركة السير، وسط توقعات باستمرار التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

طوارئ قصوى واستنفار تنفيذي

وفي استجابة سريعة للأحداث، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بكافة المراكز والمديريات الخدمية.

وتأتي هذه الخطوة تحسباً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري القطاعات المختلفة بضرورة المراجعة الفورية لاستعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتلافي أي آثار سلبية قد تنجم عن الطقس السيئ بمختلف أنحاء المحافظة.

غرفة عمليات مركزية وتنسيق ميداني

وأكد "غنيم" على ضرورة الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها إلكترونياً بغرف عمليات المديريات ومجالس المدن لتوحيد الجهود وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما وجه بتنظيم نوبتجيات عمل على مدار 24 ساعة لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، أصدر المحافظ تعليمات بحشد الإمكانيات المتاحة لمواجهة التداعيات الجوية، مع مراجعة الخطط المرورية وشبكات الصرف الصحي، خاصة في الطرق الرئيسية.

كما وجه بتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية في الأماكن ذات الخطورة المحتملة، وتوفير اللوادر والمعدات الثقيلة للتعامل مع أي انسدادات أو تراكمات للمياه.

تطهير المخرات وبالوعات الصرف

على جانب آخر، كلف محافظ الفيوم، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور اليومي للتأكد من صلاحية وتطهير بالوعات الأمطار وتكثيف أعمال الصيانة، كما وجه مسؤولي الري بضرورة المرور الدوري على مخرات السيول وتطهيرها بشكل كامل لضمان جاهزيتها لأي طوارئ مفاجئة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على منصة "فيسبوك"، نقلت بثاً مباشراً رصدت خلاله لحظات تساقط الأمطار الغزيرة التي غطت شوارع الفيوم، وسط مطالبات للمواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية خلال فترات التقلبات الجوية.