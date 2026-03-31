أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد في جميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لموجة من الطقس غير المستقر، تشمل فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاطًا للرياح قد يثير الرمال والأتربة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موجة الطقس السيئ

وأوضح محافظ أسيوط أن حالة الاستعداد تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية يوم الخميس، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، مؤكدًا جاهزية الجهات التنفيذية للتعامل السريع مع أي طارئ ناتج عن سوء الأحوال الجوية.

غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة

وأشار اللواء علوان إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، للعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الطقس لحظة بلحظة. كما يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي مشكلة أو طارئ.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية برفع الجاهزية الكاملة ومراجعة خطط الطوارئ، مع التأكد من جاهزية المعدات وانتشار فرق التدخل السريع، وتجهيز سيارات شفط المياه ومعدات التعامل مع تجمعات الأمطار، إضافة إلى تكثيف أعمال تطهير البالوعات ومخرات السيول.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لتأمين الطرق في أوقات انخفاض الرؤية، ورفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق، مع متابعة سلامة أعمدة الإنارة واللافتات والمنشآت الحيوية لإزالة أي مخاطر محتملة.

مناشدات للمواطنين

وناشد محافظ أسيوط المواطنين توخي الحذر، خاصة خلال فترات نشاط الرياح، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، مع القيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية. كما دعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ عبر الخط الساخن 114 أو الأرقام: 0882135858 – 0882135727.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة في حالة انعقاد دائم لضمان التعامل الفوري مع أي تطورات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المواطنين وتقليل تأثير موجات الطقس السيئ.