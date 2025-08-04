الوادي الجديد - محمد الباريسي:

حرص كبار السن من الرجال والنساء في قرى مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة على المشاركة في العملية الانتخابية أمام لجان القرى بكثافة وبشكل لافت للنظر. كما وفرت الوحدات المحلية ومديرية أمن الوادي الجديد مقاعد متحركة أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة خلال عملية التصويت.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد إقبالاً ملحوظًا في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة.

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين دون أي تأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي ستجري على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

بدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وجُهّزت المقار الانتخابية بمظلات للوقاية من أشعة الشمس، ومبردات مياه وهواء، وكراسي متحركة لنقل ذوي الإعاقة، وذلك على مستوى 60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية، بينما وصل عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة إلى إجمالي 194167 ناخبًا.

وتضم محافظة الوادي الجديد 60 لجنة فرعية موزعة كالتالي: 19 لجنة بمركز الخارجة، 23 لجنة بمركز الداخلة، 4 لجان بمركز باريس، 7 لجان بمركز الفرافرة، و7 لجان بمركز بلاط. أما أعداد الناخبين في كل مركز فهي: الخارجة 72596 ناخبًا، الداخلة 71209 ناخبًا، باريس 10566 ناخبًا، بلاط 10809 ناخبًا، والفرافرة 28987 ناخبًا.

ويضم الوادي الجديد دائرة انتخابية واحدة تضم مقعدين لمجلس الشيوخ، حيث ترشح بها مرشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما ترشح 7 مرشحين آخرين على المقعد الفردي.