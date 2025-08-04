بكراسي متحركة.. كبار السن يشاركون بانتخابات الشيوخ في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حضورًا لافتًا من كبار السن الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ووفرت اللجان عددًا من الكراسي المتحركة لتيسير وصول كبار السن وذوي الهمم إلى صناديق الاقتراع، وسط تنظيم دقيق وإجراءات تُراعي سلامة وكرامة الناخبين.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي أشرف عليها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي أكد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية لضمان تنظيم انتخابات حضارية وآمنة على مدار يومي 4 و5 أغسطس.

وشدد المحافظ على توفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان، بما يشمل مقاعد، مظلات، أماكن انتظار، ووسائل تهوية مناسبة، إلى جانب تخصيص عدد من الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومراكز التأمين الصحي، مع توزيع 75 سيارة إسعاف على 58 نقطة تمركز، والتنسيق مع رؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وضمنت المحافظة جاهزية المراكز الانتخابية من حيث الإنارة، النظافة، وسائل الإطفاء، ومصادر الكهرباء الاحتياطية، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مستجدات.

ويبلغ إجمالي عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب وناخبة، موزعين على لجنة عامة واحدة، و320 لجنة فرعية، و286 مركزًا انتخابيًا تغطي أحياء المدينة التسعة ومركز ومدينة برج العرب.