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الشرقية تنتخب.. إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (صور)

01:00 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (4)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (2)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (6)
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    إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (7)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (3)
  • عرض 7 صورة
    إقبال كثيف على لجان الشيوخ في أول أيام التصويت (5)
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الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء من النظام، والتأمين الكامل من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وبحسب البيانات الرسمية، تضم محافظة الشرقية 829 مقرًا انتخابيًا، تشمل 844 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف الانتخابات 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة.

وتوافد المواطنون منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان في تمام التاسعة صباحًا، في مشهد يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

ودعا المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس إرادة ووعي الشعب في دعم استقرار الوطن والمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

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محافظة الشرقية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حازم الأشموني محافظ الشرقية
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