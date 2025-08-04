الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أطلقت عدد من الأحزاب السياسية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، مبادرة ميدانية تحت شعار "اعرف لجنتك"، بالتزامن مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بهدف مساعدة الناخبين في معرفة أماكن لجانهم وتسهيل الوصول إليها.

وانتشرت فرق من المتطوعين التابعين للأحزاب المشاركة في المبادرة عند مداخل الشوارع المؤدية إلى المقار الانتخابية، لتقديم الإرشادات وتوجيه الناخبين إلى لجانهم الصحيحة، في محاولة لتيسير العملية الانتخابية وزيادة معدلات المشاركة.

يأتي ذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بمختلف أنحاء المحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحًا، وشهدت توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب وناخبة، موزعين على لجنة عامة واحدة، و320 لجنة فرعية داخل 286 مركزًا انتخابيًا، تغطي 9 أحياء، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب.