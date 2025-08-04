القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، توافدًا كبيرًا من الناخبين والناخبات منذ فتح أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت، والذي يستمر حتى الثلاثاء 5 أغسطس، ضمن انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعلنت محافظة القليوبية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث جرى تجهيز المقار الانتخابية في مختلف المدن والقرى، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان ومحيطها.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة، مشددًا على توفير بيئة مناسبة وآمنة تسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بكل راحة وشفافية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ خطة أمنية شاملة تضمن أعلى درجات الانضباط والسلامة داخل وخارج المقار الانتخابية، مضيفًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين تعكس الوعي والانتماء الوطني.

ورفعت مديرية أمن القليوبية حالة الاستنفار الأمني القصوى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء خالد محمدي حكمدار المديرية، لتأمين سير العملية الانتخابية وتأمين وصول الناخبين إلى لجانهم.

وشملت الخطة الأمنية الدفع بخدمات مرورية وأقوال أمنية مزودة بأحدث التقنيات اللوجستية لمراقبة الطرق والمحاور ومحيط اللجان، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو معوقات.

وكشفت مصادر داخل المحافظة أن عدد اللجان الفرعية يبلغ 367 لجنة على مستوى القرى والمراكز، فيما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 3 ملايين و640 ألف ناخب وناخبة.