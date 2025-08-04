توافد كثيف للناخبين على لجان المنوفية في انتخابات الشيوخ (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

توافد الناخبون من مختلف قرى ومدن محافظة المنوفية على مقار اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، موعد فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحي مجلس الشيوخ للعام 2025، في الانتخابات التي تستمر يومي 4 و5 أغسطس.

وأكدت محافظة المنوفية جاهزيتها الكاملة بتجهيز 12 مركزًا انتخابيًا، و455 مقرًا انتخابيًا، و469 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و947 ألف و608 ناخب على مستوى المحافظة، داعية أبناء المحافظة للمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، للحفاظ على ريادة المنوفية في المشهد الانتخابي.

وأشار اللواء إبراهيم عبد الله أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه، والتهوية المناسبة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سهولة وأمان الإدلاء بالأصوات، وظهور المحافظة بشكل حضاري يليق بها.

وأكد المحافظ حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، مع إزالة أي معوقات فورًا قد تعكر صفو العملية الانتخابية.