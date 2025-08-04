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بالصور- محافظ القليوبية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات الرئيسية

11:32 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ القليوبية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات الرئيسية
  • عرض 3 صورة
    محافظ القليوبية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات الرئيسية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لمتابعة اليوم الأول من العملية الانتخابية. وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية.
تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات فتح اللجان الانتخابية وانتظام العملية دون أي معوقات. وأكد على استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتتصل بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات.

أشار المحافظ إلى رفع حالة الطوارئ في المحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية. كما تم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتوفير أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان راحة الناخبين أثناء التصويت.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

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القليوبية أيمن عطية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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