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بالصور- مفتي الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ

10:50 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مفتي الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ (1)
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    مفتي الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ (4)
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    مفتي الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ (3)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدلى الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بمسقط رأسه في كفر الشيخ.

وكان مفتي الديار المصرية توجه إلى لجنة المدرسة الزخرفية العسكرية بمدينة كفر الشيخ للإدلاء بصوته الانتخابي عقب فتح اللجان الانتخابية في سباق مجلس الشيوخ 2025.

كانت محافظة كفر الشيخ أعلنت أحقية 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، بالإدلاء بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

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نظير عياد مفتي الديار المصرية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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