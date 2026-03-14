أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع على الأراضي أو مخالفة الاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

إزالة فورية للمبنى المخالف

أسفرت الحملة عن إزالة فورية في المهد لمبنى مخالف على مساحة تجاوزت 1000 متر مربع بمنطقة الشعراوي القديم بحي شرق شبرا الخيمة، كما تم ضبط نحو 50 طنًا من الحديد المستخدم في الأعمال المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استمرار الحملات للحفاظ على هيبة القانون

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مؤكدًا أن ملف إزالة التعديات والبناء المخالف يمثل أولوية قصوى للحفاظ على هيبة القانون ومنع أي تعديات على أراضي الدولة.