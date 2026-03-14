محافظ القليوبية يتابع إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

12:47 م 14/03/2026
أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع على الأراضي أو مخالفة الاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

إزالة فورية للمبنى المخالف

أسفرت الحملة عن إزالة فورية في المهد لمبنى مخالف على مساحة تجاوزت 1000 متر مربع بمنطقة الشعراوي القديم بحي شرق شبرا الخيمة، كما تم ضبط نحو 50 طنًا من الحديد المستخدم في الأعمال المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استمرار الحملات للحفاظ على هيبة القانون

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مؤكدًا أن ملف إزالة التعديات والبناء المخالف يمثل أولوية قصوى للحفاظ على هيبة القانون ومنع أي تعديات على أراضي الدولة.

محافظ القليوبية إزالة بناء مخالف شبرا الخيمة الشعراوي القديم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انطلاق تصوير فيلم "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري
دراما و تليفزيون

انطلاق تصوير فيلم "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري
نور نجل الراحل هشام سليم: " تحولت جنسيًا لذكر ولسه متسجل في البطاقة أنثى"
زووم

نور نجل الراحل هشام سليم: " تحولت جنسيًا لذكر ولسه متسجل في البطاقة أنثى"
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية الأفريقية
بعد هجوم أمريكا.. إيران تكشف الوضع في جزيرة خرج
شئون عربية و دولية

بعد هجوم أمريكا.. إيران تكشف الوضع في جزيرة خرج
هل يراقب الذكاء الاصطناعي مائدتك في رمضان؟
أخبار مصر

هل يراقب الذكاء الاصطناعي مائدتك في رمضان؟

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص