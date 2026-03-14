تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بحدوث مشاجرة بكورنيش نهر النيل فرع رشيد بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها أسلحة بيضاء "سنج" وزجاج الشيشة، ما أدى إلى إثارة الرعب بين الأهالي.

تدخل رجال المباحث

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد محمد الدريني رئيس مباحث قسم دسوق، والنقيب إسماعيل أبوكيلة معاون المباحث، إلى مكان الواقعة.

وأظهرت المعاينة تكسير أدوات كراسي وزجاج الشيشة وأدوات أخرى استخدمت خلال المشاجرة.

أطراف المشاجرة

بفحص رجال المباحث تبين حدوث مشاجرة بين كل من:



- طرف أول: "صبري.م.ا.ح.ا"، 37 عامًا، صاحب مقهى بكورنيش نهر النيل بدسوق، ويقيم بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، و"محمود.ي.م.ا"، 40 عامًا، عامل، و"حسن.م.ي.أ.ز"، 30 عامل، ويقيم بنفس عنوان سابقه مدينة الرحمانية بحيرة، و"محمود.م.إ.ا"، 31 عامًا، عامل ويقيم بمنطقة حي الصفا بمدينة دسوق.

- وطرف ثان: "فادي.ع.ع.إ.ا"، 20 عامًا، فكهاني، سبق اتهامه في قضايا مخدرات، و"مروان.ح.ح.ح.ع"، 19 عامًا، عامل، سبق اتهامه في قضايا سلاح أبيض وسرقات.

سبب المشاجرة

أوضحت التحريات الأولية أن المشاجرة اندلعت بعد احتكاك دراجة بخارية يقودها الطرف الثاني بأفراد الطرف الأول أثناء مرورهم بكورنيش نهر النيل، ما تحوّل إلى مشادة كلامية حامية، ثم تشاجر بالأيدي والأسلحة البيضاء وزجاج الشيشة.

القبض على المتهمين والإجراءات القانونية

تم القبض على المتهمين الستة، واقتيدوا إلى قسم شرطة بندر دسوق، وأقروا بما أسفرت عنه الأحداث.

حرر المحضر رقم 2511 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.