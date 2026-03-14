ترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس 2025، حين تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المحمودية عن اختفاء أحد الأشخاص في ظروف غامضة.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد المتهمين وضبطهم، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن مكان الجثة.

تفاصيل الجريمة

أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، م. ف. ب، تاجر، استدرج المجني عليه عبد الله. س إلى منزله بمساعدة عدد من أفراد أسرته، بينهم زوجته ونجلاه وابن شقيقته وأبناء شقيقه وآخرون.

استغل المتهمون وجود نزاع مالي صوري حول مبلغ متبقٍ من ثمن قطعة أرض لاستدراج الضحية إلى المنزل، حيث باغته المتهمون فور دخوله غرفة الصالون، وكبلوه وكتموا أنفاسه قبل أن ينهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

إخفاء معالم الجريمة

بعد قتل المجني عليه، قام المتهمون بنقل الجثة ودفنها في منطقة بعيدة عن القرية في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، ما دفع النيابة العامة بشمال دمنهور لإحالة 8 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

بداية المحاكمة

بدأت اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 8 بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، للنظر في القضية رقم 16092 لسنة 2025 جنح المحمودية، والمقيدة برقم 3240 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.