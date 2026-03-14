قال سفير إيران لدى الهند، محمد فتح علي، في تصريحات لـ India Today، إن إيران ستسمح لعبور السفن الهندية عبر مضيق هرمز وسط التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الهند وإيران صديقتان وأنه يُتوقع تنفيذ ذلك خلال الساعات القادمة.

وأضاف السفير الإيراني في الهند، أن العلاقات بين طهران ونيودلهي القوية والمصالح المشتركة بين البلدين تُسهم في تسهيل مرور السفن التجارية الهندية بأمان عبر الممر البحري الحيوي.

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن السلطات في طهران سمحت لعبور ناقلتين للهيدروكربونات المسالة تحملان العلم الهندي عبر مضيق هرمز، في استثناء نادر للحصار الذي عطّل الإمدادات العالمية للطاقة.

وأضافت وكالة رويترز للأنباء، إن ناقلة الغاز المسال الهندية شيفاليك عبرت المضيق برفقة بحرية هندية، فيما كان من المتوقع أن تتبعها الناقلة الثانية ناندا ديفي خلال الساعات القليلة القادمة.

ومنذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملة القصف على إيران، أوقفت طهران بشكل كبير حركة المرور عبر المضيق، الذي يمر قرب سواحلها ويزود عادة حوالي 20% من النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال البحري.

استثناء الهند

وقالت إيران إنها لن تسمح بمرور أي إمدادات للولايات المتحدة أو حلفائها، لكن الهند طلبت استثناءات. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الخميس، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وناقشا عبور البضائع والطاقة من الخليج.

كما قدمت الهند ملاذًا آمنًا لـ183 بحارًا إيرانيًا من سفينة رستت في الهند بعد اندلاع الحرب. وكانت هذه السفينة واحدة من ثلاث شاركت في تدريبات بحرية في الهند؛ أما الأخرى فقد تم غرقها بصاروخ أمريكي قرب سريلانكا.

وتعود ملكية ناقلتي شيفاليك وناندا ديفي إلى شركة الشحن الهندية الحكومية. وكانت شيفاليك قد وصلت إلى المياه القطرية في 25 فبراير، وآخر موقع أُبلغ عنه في 12 مارس ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة على بعد نحو 24 ميلاً من الإمارات، وفق بيانات MarineTraffic.

أما ناندا ديفي، فآخر ظهور لها كان يوم الجمعة، في المياه الإيرانية قرب مدخل مضيق هرمز، بعد توقفها عند رس لافان في قطر في 27 فبراير قبل توجهها إلى المياه الإماراتية.

في سياق منفصل، من المتوقع وصول ناقلة نفط خام إلى الهند يوم السبت، تحمل نفطًا سعوديًا بعد عبورها المضيق في حوالي 1 مارس، وفقًا لمصادر وبيانات Lloyd’s List Intelligence.

وتُعد ناقلة النفط Smyrni المسجلة في ليبيريا بقدرة تصل إلى مليون برميل، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء هندي لتكريره في شركة هندستان للبترول الحكومية.