كتب - مختار صالح:

قرر مجلس جامعة طنطا، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، في جلسته الدورية لشهر أغسطس 2025، صرف مكافآت مالية لجميع العاملين بالجامعة تقديرًا لجهودهم المبذولة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وجاء في القرار صرف 3000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس، و2000 جنيه للهيئة المعاونة، و2000 جنيه للعاملين وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية على رأس العمل، بالإضافة إلى مكافأة تعادل أجر 15 يومًا بحد أقصى 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذه المكافآت تأتي تقديرًا لتفاني جميع العاملين في أداء واجباتهم، وأن دعم الجامعة المستمر لموظفيها يعزز من الانتماء والروح المعنوية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الجامعي.

ووافق المجلس على زيادة الأجر اليومي للعاملين المؤقتين بالجامعة، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتقديرًا لجهودهم في دعم سير العمل، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لجميع منسوبي الجامعة.