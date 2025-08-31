مصرع شخص وإصابة سيدتين وطفل في حادث بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب طفل وسيدة، فيما لقي رجل مصرعه، في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي بعد منطقة البعالوة اتجاه الإسماعيلية، إثر اصطدام سيارتين تحملان لوحات معدنية أرقام (ط ط ر 4598) و(ط ه ر 8712).

ووفقًا لبيان مرفق إسعاف الإسماعيلية، أسفر الحادث عن وفاة جميل عبد الله إسماعيل، 50 عامًا، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث جرى نقله إلى مشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب الطفل عدي محمود جميل، سنتين، بكدمات متفرقة بالجسم، إلا أن أسرته رفضت تلقي الخدمة الإسعافية، فيما تعرضت ميادة زكريا يوسف، 39 عامًا، من أبو حماد، لإصابات تمثلت في كدمات بالظهر وسحجات بالجسم، وجرى نقلها إلى مستشفى القصاصين لتلقي العلاج اللازم.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة