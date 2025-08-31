إعلان

بعد انتظار 20 عامًا.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع صرف صحي شنو- صور

03:32 م الأحد 31 أغسطس 2025
كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية شنو التابعة لمركز كفرالشيخ على 2700 متر مربع.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، أن افتتاح المحطة الجديدة يؤكد حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن المحطة تخدم حوالي 11.5 ألف نسمة من أهالي القرية، وتعمل بقدرة تصل إلى 100 لتر/ثانية، كما تضم المحطة خط طرد بطول 5 كيلو و350 متر، وشبكة انحدار بطول 13.5 كيلو متر، على مساحة 2700 وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح أن مشروع الصرف الصحي في شنو يعد من المشروعات الحيوية والخدمية التي تساهم في حماية البيئة، والصحة العامة، وتوفير حياة كريمة لأهالي القرية، كما يعكس هذا المشروع جهود الدولة في الاستجابة لمطالب المواطنين وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق المحافظة.

وقال إن تشغيل المحطة جاء بعد توقف لسنوات بعد حوالي 20 عامًا ما يمثل رسالة أمل لكل القرى المستهدفة، ويؤكد على استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ حسن عبد الغني مدينة كفر الشيخ مياه الشرب والصرف الصحي
