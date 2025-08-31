المنوفية – أحمد الباهي:

تحولت رحلة عودة عائلة من مصيف محافظة مطروح أمس السبت إلى مأساة، بعدما تعرض القطار الذي كانوا يستقلونه لانقلاب مفاجئ نتيجة عطل فني، لتتحول أجواء المصيف والفرحة إلى صدمة واستعدادات لدفن الأحبة.

وقالت زوجة راغب عبد الهادي سعد، أحد ضحايا الحادث، إن التيار الكهربائي انقطع فجأة ثم عاد مرة أخرى أثناء رحلة العودة، لافتة إلى أن السائق فقد السيطرة وبدأ القطار في التأرجح بعنف، حتى تساقطت الأمتعة فوق الركاب، قبل أن يخرج القطار عن مساره وينقلب بهم".

وتابعت الزوجة بصوت يملؤه الألم: "أنا دورت على جوزي وابني مكنتش لاقياهم، والناس بدأوا يكسروا شبابيك القطر يشوفوا اللي محبوسين لسه جواه، وعرفت إن جوزي مات وابني نقلوه المستشفى وحالته خطيرة".

وشيع أهالي قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، جثمان الفقيد بمشاركة مئات الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، مؤكدين حُسن طبعه وخلقه، وأنه كان دائم الود مع أصدقائه، وأنهم فوجئوا بخبر وفاته أثناء عودته من رحلة مطروح.

تفاصيل الحادث

وكان قطار الركاب رقم 1935 قد تعرض لحادث مفجع بخروج 7 عربات عن القضبان وانقلاب عربتين، ما أدى إلى توقف الحركة على الخط ووقوع الضحايا.

وبحسب بيان وزارة النقل، انتقل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث وجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على الأسباب، مع توقيع أقصى العقوبات على المتسببين.

ودفعت هيئة السكة الحديد بأطقم فنية ومعدات لرفع آثار الحادث والعمل على إعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.