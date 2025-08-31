إعلان

"كان بيملى جركن" .. غرق "سايس" في مياه ترعة المحمودية بالبحيرة

11:40 ص الأحد 31 أغسطس 2025

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سايس مصرعه غرقًا اليوم الأحد، في مياه ترعة المحمودية بمدينة كفر الدوار، اليوم الأحد، أثناء محاولته ملء جركن مياه أمام برج عمر أفندي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط محمد عبدالله محمد السيد 41 عاما يعمل "سايس سيارات" في المنطقة، داخل الترعة خلال نزوله على حافتها لملء جركن مياه، ما أدى إلى غرقه.

انتقلت قوة من قسم شرطة كفر الدوار وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

سايس ترعة المحمودية البحيرة مدينة كفر الدوار
