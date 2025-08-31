وفاة زوجة نائب محافظ شمال سيناء ومحافظ بورسعيد ينعيها

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفت، صباح اليوم الأحد، الدكتورة نيفين الحسيني، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية بمحافظة بورسعيد وزوجة اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء.

ونعى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، الفقيدة الراحلة، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا للقيادة المخلصة في العمل، حيث قدمت جهودًا متميزة في خدمة المنظومة التعليمية بمدينة بورفؤاد، وأسهمت بجهدها وعطائها في الارتقاء بالعملية التعليمية، كما أشاد بما تركته من أثر طيب بين زملائها والعاملين تحت إدارتها.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة وذويها، ولجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.