"كانت بتلعب فى شقة أسرتها".. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعها فى مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء لهوها بشقة الأسرة.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي"، أن الطفلة وصلت مستشفى منوف العام مساء اليوم السبت، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو، وحررت نقطة الشرطة بالمستشفى محضرًا بالواقعة، وتقرر وضع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع الطفلة تاليا.م.ج.ع" 4 سنوات، من بركة السبع ومقيمة رفقة أسرتها بمدينة منوف، هذا وتعمل أسرة الطفلة على إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.