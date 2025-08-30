إعلان

هرب من حرارة الجو للموت.. غرق شاب في ترعة الإصلاح بسوهاج

08:56 م السبت 30 أغسطس 2025

أرشيفية

سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في ترعة قرية الإصلاح بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق شاب في ترعة دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء استحمام المدعو بشار الطاهر 17 عامًا في ترعة بقرية الإصلاح دائرة مركز شرطة البلينا هربًا من حرارة الجو، غرق بها لعدم إجادته السباحة.

وجرى انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

