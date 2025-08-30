مصرع شخص في انقلاب عربة كارو بواحة الداخلة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، في حادث انقلاب عربة كارو بقرية الموشية التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة جمال محمد سنوسي، 45 عامًا، مقيم بقرية الموشية، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي نتيجة انقلاب العربة.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.