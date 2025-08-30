انطلاق فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بمعاهد المنيا الأزهرية (صور)

المنيا - جمال محمد:



انطلقت، اليوم السبت، فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بمنطقة المنيا الأزهرية، في أجواء روحانية مبهجة، تحت شعار "ورتلناه ترتيلًا"، برعاية الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية، وإشراف الشيخ عبد اللطيف بدر مدير شؤون القرآن.

وشهدت المعاهد الأزهرية بالمنيا إقبالًا واسعًا من الطلاب والقراء وحفّاظ كتاب الله، حيث تزينت الأروقة بأصوات التلاوة العطرة، ليعيش الجميع يومًا قرآنيًا خالصًا أشبه بـ"عرس إيماني".

وتضمنت الفعاليات مسابقات في السرد القرآني، وعروضًا طلابية أبرزت جماليات البيان القرآني وروعة بلاغته، إلى جانب كلمات إرشادية حول أهمية التدبر في الآيات والعمل بتعاليمها في الحياة اليومية.

وأوضح الدكتور محمد حسانين أن هذه المبادرة تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف لنشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ محبة كتاب الله في نفوس الأجيال، وتنمية مهارات الطلاب في فن السرد القرآني كوسيلة لفهم معانيه العميقة.

ويُعرّف السرد القرآني بنوعين: السرد الكلي وهو تسميع كامل القرآن الكريم في يوم واحد مع استراحات للصلاة، والسرد الجزئي وهو تسميع عدد من الأجزاء (جزء – ثلاثة – خمسة) خلال يوم واحد.