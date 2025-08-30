دفاع "ابنة مبارك المزعومة": وفاء عامر لم تتقدم ببلاغ ضدها (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال المحامي أحمد مهران، دفاع المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، إن موكلته "حسنة النية" ولم يكن هدفها التشهير أو السب، وإنما الإبلاغ عن وقائع اعتقدت أنها تمثل جريمة، مؤكدًا أن الفنانة وفاء عامر لم تتقدم ببلاغ مباشر ضدها.

وأوضح مهران، في بث مباشر لـ"مصراوي"، أن "الفحص الفني المذكور في القضية مجهّل المصدر، وكلنا ثقة في عدالة المحكمة والقضاء المصري"، مضيفًا: "المفترض أن يُحاكم من قام بنشر الفيديو، وليس من أبلغ". وطالب ببراءة موكلته، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى وإخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية.

وكانت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية رفعت ثاني جلسات محاكمة المتهمة السبت الماضي، بعد تعرضها للإغماء، قبل أن تستأنف الجلسة مجددًا.

يُذكر أن المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، كان قد أحال المتهمة للمحاكمة بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، بعد انتهاء التحقيقات.

وتضمن قرار الإحالة أن مروة يسري (37 عامًا – محبوسة احتياطيًا) قامت عبر حسابها على "تيك توك" بنشر مقاطع تضمنت قذفًا بحق الفنانة وفاء عامر، واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتورط في تجارة الأعضاء البشرية، فضلًا عن نشر صور خاصة بها دون إذن، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكًا للخصوصية وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة روجت لروايات مشابهة بحق شخصيات عامة أخرى، وزعمت أنها تحصل على هذه المعلومات من شخص يُدعى "ألكسندر" أو "الصندوق الأسود". وتمسكت خلال التحقيق بادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك من إحدى الفنانات، مطالبة بإجراء تحليل DNA مع أسرته.