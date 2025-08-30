الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية تطورات جديدة في قضية التيك توكر مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، بعد تعرض المتهمة للإغماء خلال ثاني جلسات المحاكمة.

وطالب المحامي أحمد مهران، دفاع المتهمة، المحكمة ببراءة موكلته واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أن هدف مروة كان الإبلاغ عن جريمة وليس التشهير أو السب والقذف.



وأضاف المحامي أن المتهمة لم تكن تقصد الإساءة لأي شخص، مطالبًا حجز الدعوى للحكم وإخلاء سبيلها مؤقتًا نظرًا لظروفها الصحية.

وأوضح الدفاع موقف أسرة اللاعب إبراهيم شيكا، التي شككت في المتاجرة بأعضاء نجله المتوفى، واستأذن المحكمة في تشغيل مقطع الفيديو المبلغ به موضوع الدعوى.

كانت المحكمة قد رفعت الجلسة بعد تعرض مروة يسري للإغماء، قبل استئنافها مرة أخرى، وسط متابعة إعلامية مكثفة.

ويأتي ذلك بعد إحالة النيابة الاقتصادية للمتهمة إلى المحكمة، بناءً على قرار المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، والمستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهمة قامت في يوليو الماضي بقذف الفنانة وفاء عامر وشهرتها عبر حسابها على "تيك توك"، ونشرت صورًا واتهمتها بتزوير مستندات مالية والتسبب في وفاة أحد الأشخاص نتيجة تورطها في تجارة الأعضاء، فضلًا عن انتهاك حرمة حياتها الخاصة.



كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة عمدت لإزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، وأنشأت حسابًا إلكترونيًا لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

وزعمت مروة خلال التحقيقات، أن المعلومات التي تنشرها تحصل عليها من شخص يُدعى "ألكسندر"، المعروف بـ"الصندوق الأسود"، كما تمسكت بادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك من إحدى الفنانات، مطالبة بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبها، مؤكدة أنها تربت لدى أسرة في إمبابة كانت تؤكد لها أنها ليست ابنتهم، قبل انتقالها للإسكندرية نتيجة سوء المعاملة.



