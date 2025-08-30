خريجو الأزهر بالبحيرة يحتفلون باليوم العالمي للسرد القرآني (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

احتفى فرع خريجي الأزهر بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، باليوم العالمي للسرد القرآني من خلال مبادرة "ورتلناه ترتيلاً"، بمشاركة واسعة من منطقة البحيرة الأزهرية، وجامعة الأزهر، ومنطقة وعظ البحيرة، ورواد مكتبة مصر العامة بدمنهور.

انطلقت الفعاليات بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور، حيث أكد المشاركون أن المبادرة تستهدف غرس محبة القرآن الكريم في قلوب الأبناء وأعضاء المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة والتدبر، وهو ما شدد عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتلى حفظة القرآن المصحف كاملًا خلال اليوم، بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر، ومشايخ منطقة وعظ البحيرة، ومدرسي إدارة شؤون القرآن، ومشايخ مكاتب التحفيظ على مستوى القرى والنجوع بالمحافظة.

وحضر الفعاليات كل من: الدكتور منصور أبو العدب، رئيس منطقة البحيرة الأزهرية، والدكتور كمال العبد، عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية فرع جامعة الأزهر بدمنهور، والدكتور إبراهيم غنيم، عضو مجلس إدارة فرع خريجي الأزهر وأستاذ التربية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الجليل، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد عاشور، مدير فرع خريجي الأزهر بالبحيرة، والدكتور أحمد الوكيل، مدير العلاقات العامة بمنطقة البحيرة الأزهرية.







