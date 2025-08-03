محافظ المنوفية يناقش آليات وإجراءات غلق كوبري الباجور العلوي

المنوفية- أحمد الباهي:

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعًا لمناقشة واستعراض عدد من الخطوات والإجراءات التنظيمية بشأن إغلاق كوبري الباجور اتجاه شبين الكوم أشمون ونزلة سرس الليان بدءً من يوم السبت 9 أغسطس 2025 لمدة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوي، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المهندسة شيماء عامر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، المهندس محمد شاهين مدير عام المشروعات بالهيئة.

وشهد الاجتماع، متابعة الموقف الحالي لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة ونسب التنفيذ، موجهًا بتضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة للانتهاء من الاعمال وفق المعايير الفنية والتوقيتات الزمنية المحددة، كما استعرض المحاور البديلة وخطوط سير المركبات خلال فترة الغلق على أن تُستخدام طريق المشروع وحتى تقاطع شارع بنها للدخول للمدينة من إتجاه شبين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه، وضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والامان.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، موجهًا الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.