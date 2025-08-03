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محافظ المنيا: إنهاء جميع التجهيزات لإخراج الانتخابات بصورة تليق بالدولة المصرية

03:51 م الأحد 03 أغسطس 2025
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المنيا- جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة وممثل مديرية الأمن.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، وتجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و797 ألف ناخب وناخبة، مشددًا على توفير كافة الخدمات اللوجستية داخل اللجان، وتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم.

وأوضح المحافظ أن كافة الأجهزة المعنية أنهت جميع التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات وصيانة الإنارة في محيط المقار الانتخابية، مع التأكيد على المتابعة المستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة خلال أيام العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على دور الأجهزة التنفيذية، في تقديم الدعم الفني والإداري فقط، موجهاً بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية ومع مديرية الصحة والإسعاف لتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية ، إلى جانب شركة المياه و الكهرباء و الاتصالات لضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة.

وفي ختام الاجتماع، أشار محافظ المنيا إلى أن المصريين قادرون على كتابة صفحة جديدة في مسيرتهم الديمقراطية يشيد بها العالم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة تعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لأبناء محافظة المنيا، وتدعم مسيرة البناء والتنمية.

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عماد كدواني محافظ المنيا انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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