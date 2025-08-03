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بالصور – محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ

02:59 م الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (4)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (5)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (7)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (3)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (2)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ (8)
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أسوان – إيهاب عمران:

يواصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي 4 و5 أغسطس الجاري، حيث تفقد عددًا من مقار اللجان الانتخابية، شملت مدارس: عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، ومحمد منير حسين الابتدائية المشتركة، والعقاد الثانوية العسكرية بنين، وأسوان الفنية التجارية المتقدمة.

واطمأن الدكتور إسماعيل كمال، خلال جولته، على جاهزية اللجان الانتخابية، وظهورها بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بإجمالي مليون و116 ألفًا و756 ناخبًا وناخبة، موزعين على 190 لجنة انتخابية داخل 189 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 8 لجان عامة.

وشدَّد المحافظ على أهمية أن يقتصر دور الأجهزة التنفيذية، وخاصة مسؤولي المحليات، على الدعم اللوجستي من حيث التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والاستراحات المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، حيث إن الهدف هو تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.

وأشار المحافظ إلى أنه، بالتوازي مع هذه الاستعدادات، تم عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية للتوعية بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات، وخاصة من قِبَل أعضاء المجلس القومي للمرأة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقيادات الطبيعية والشعبية، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في تحقيق التكاتف بين كافة قوى المجتمع، لتحفيز وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

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أسوان انتخابات مجلس الشيوخ إسماعيل كمال
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