محافظ الوادي الجديد يخصص قطعة أرض لإقامة فرع للجامعة بالداخلة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لقاءً جماهيريًا بمدينة موط، وذلك خلال جولته المتواصلة لمركز الداخلة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجّها بعدد من التوجيهات جاء أبرزها دراسة إدخال تخصصات تعليمية جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتخدم أبناء المركز وإجراء حصر كامل لقدامى المحاربين ومنحهم رحلات عمرة مجانية بنظام القرعة العلنية، وذلك خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما وجه بمتابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع لجامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة، بما يتيح إنشاء كليات جديدة تسهم في توسيع مظلة الخدمات الجامعية.

والتوسع في تخصيص منافذ مجانية للراغبين في إقامة معارض للسلع الغذائية، شريطة الالتزام بالبيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي.

كما وجه بالمشاركة الفاعلة في مبادرات دعم الأشقاء في غزة من خلال القوافل الإغاثية، بجانب مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لتوجيه عائدها لصالح تنمية وخدمات القرى ودراسة تجديد العيون السطحية المتهالكة بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة، حفاظًا على استدامة النشاط الزراعي ودعم المزارعين.

كما كلف بدعم بيوت الطلبة بالمركز بتوسعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المغتربين بالمعهد الفني الصحي وإعادة طرح مقاولة حفر بئر مياه شرب جديدة لخدمة أهالي قرية الدهوس والتأكيد على عدم مسؤولية المحافظة عن أي معاملات استثمارية للأراضي في حال وجود تداخل أو تخارج للشركاء دون إخطار رسمي للمحافظة بالطرق القانونية المعتمدة.

كما وجه بحصر حالات طلبات تقنين الأراضي المرفوضة من المنظومة، وبحث السبل القانونية الممكنة لتمكين أصحابها من استكمال إجراءات التسليم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.