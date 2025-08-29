الدقهلية ـ رامي محمود:

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مباراة فريق نادي المنصورة، ونادي الإنتاج الحربي في دوري المحترفين، والتي جرت على ملعب استاد المنصورة الرياضي، وانتهت بهدفين مقابل لاشيء لصالح نادى الإنتاج الحربى.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه المستمر لفريق المنصورة لكرة القدم، وأشار إلى أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه على تشريف ناديه ومحافظته، لينافس على بطولة دوري المحترفين، والصعود إلى الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن البطولة تعني المنافسة والفوز والخسارة، التي يجب على الفريق التعلم منها، وتجنب الأخطاء في المباريات المقبلة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الشباب والرياضة كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها، وعلينا دعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.