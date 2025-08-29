بحضور المحافظ ومدير الأمن.. جامعة بنها تفتتح مسجد الحبيب المصطفى (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد بجوار كلية الحقوق، وذلك في إطار احتفالات العيد القومي لمحافظة القليوبية.

وأدى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن صلاة الجمعة بالمسجد الجديد، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ ياسر غياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، متحدثًا عن سماحة الإسلام والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد المهندس أيمن عطية أن المسجد الجديد يعد صرحًا إسلاميًا مميزًا داخل جامعة بنها ومحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن دور العبادة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، فضلًا عن دورها الاجتماعي.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله داخل الحرم الجامعي، موجهًا الشكر للقائمين على بناء المسجد، ومؤكدًا أنه سيكون منارة دعوية لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الإنسانية.

يذكر أن مسجد الحبيب المصطفى مقام على مساحة نحو 600 متر مربع، وتم إنشاؤه بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، بفضل الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.