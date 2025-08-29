بورسعيد تحتفل بالصيف.. شواطئ وجبال الملح تعج بالمصطافين (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ مدينة بورسعيد وبورفؤاد إقبالًا كبيرًا اليوم الجمعة من المواطنين وزوار المحافظة، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، في ظل توافد أتوبيسات الرحلات من مختلف محافظات الجمهورية لزيارة المعالم السياحية والتاريخية بالمدينة.

وحرص الزوار على ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي الذي يعد أقدم نادٍ في مصر، فضلًا عن مشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية ذات الطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد، والتجول وسط المسطحات الخضراء.

وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار على جبال الملح بشركة النصر للملاحات، التي تحولت إلى مزار سياحي شهير، حيث استمتع الزوار بالتسلق والتصوير وسط أجواء طبيعية خلابة، وكأنها جبال ثلجية بأوروبا، ما جعلها من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها القادمين للمدينة.

وشهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالًا كثيفًا من المصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية، حيث مارس الزوار السباحة والألعاب الشاطئية، وقضوا أوقاتًا عائلية مميزة وسط أجواء من البهجة والمرح.

ووجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف لتأمين الشواطئ، حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشاطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والتأكيد على الالتزام بتعليمات السلامة.