الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

بعد أسبوع مضطرب أعقب حادث غرق 7 طلاب في شاطئ أبو تلات بالعجمي، استعادت شواطئ الإسكندرية حيويتها من جديد مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهدت توافد آلاف الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكدت تقارير هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة البحر المتوسط، ما سمح بعودة الأنشطة البحرية والسباحة، لتعود الحركة الطبيعية لشواطئ عروس البحر المتوسط التي تُعد المصيف الشعبي الأول في مصر.

ورفعت الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي الرايات الصفراء، والتي تعني إتاحة السباحة مع توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ داخل المناطق الآمنة، فيما ظل شاطئ أبو تلات الوحيد الذي يرفع الراية الحمراء، حيث يُسمح للرواد بالجلوس على الرمال فقط دون نزول البحر.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على مستأجري الشواطئ بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة، وإعلان حالة البحر كل ساعة، بجانب منع نزول البدالات نهائيًا، والتأكد من تواجد عمال الأبراج ورجال الإنقاذ على مدار اليوم.

من جانبه، ناشد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ بالالتزام بتعليمات المنقذين، والسباحة فقط داخل المناطق المحددة حفاظًا على سلامتهم.