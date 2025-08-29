أسيوط - محمود عجمي:

شهدت قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انهيار عقار مكوَّن من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.

وكشف عمر محمد، أحد جيران ضحايا العقار المنهار بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، لـ"مصراوي"، أنه أجرى حديثًا مساء الخميس مع حسن مصطفى، أحد الضحايا، عقب عودته من عمله، حيث أعرب الأخير عن قلقه الشديد من تهالك المنزل الذي يقطنه، نظراً لاعتماده على البناء بالطوب الأحمر دون أعمدة خرسانية، ما يجعله عرضة للانهيار في أي لحظة.

وقال عمر: "قال لي يا صاحبي أنا حاسس إن البيت هايقع عليّا، ومش معايا فلوس أروح مكان تاني أنا وأسرتي"، في إشارة إلى مخاوفه قبل ساعات قليلة من وقوع الكارثة.

وروى عم خالد، أحد أقارب الضحايا، تفاصيل اللحظات الأولى للانهيار، قائلاً بأسى: "مع أذان الفجر سمعنا صوتًا مدويًا، خرجنا لنجد العقار المكوَّن من ثلاثة طوابق قد انهار بالكامل دفعة واحدة، وتصاعدت سحابة كثيفة من الغبار غطت المكان".

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، بينهم أطفال، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلين من تحت الأنقاض، فيما هرع الأهالي للمساعدة في رفع الركام بالتزامن مع وصول الأجهزة التنفيذية والأمنية وعمدة القرية.

وأسفرت المعاينة الأولية عن وفاة المواطن حسن.م.ع (43 عامًا) ونجله مصطفى (4 أعوام)، بينما أُصيب كل من: محمد.م.ع (38 عامًا)، إسراء.ح.م (8 أعوام)، هناء.م.ا (35 عامًا)، ردينا.ح.م (5 أعوام)، ريهام.ح.م (9 أعوام).

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي وقع شرق الترعة بجوار المدرسة الإعدادية بالقرية.

ووجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف والدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، بالإضافة إلى فصل المرافق عن المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف المحافظ فرق الإنقاذ السريع بتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل إلى موقع الحادث خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب، لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الكارثة.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل من خلال فرق الإغاثة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة وصرف التعويضات العاجلة.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسباب الانهيار، إلى جانب فحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

