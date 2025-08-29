مصرع أب ونجله وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بأسيوط (صور)



أسيوط - محمود عجمي:

لقي أب ونجله مصرعهما، وأُصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل مكوَّن من ثلاثة طوابق بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، في حادث مأساوي، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث تحت الأنقاض.

وينشر موقع مصراوي الصور الأولى من موقع الحادث، الذي وقع بشارع المدرسة الإعدادية شرق الترعة، حيث انهار العقار بالكامل وسط حالة من الذعر بين الأهالي، بينما تكثف فرق الإنقاذ جهودها باستخدام المعدات الثقيلة للعثور على المفقودين.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوقوع الحادث. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المواطن "حسن.م.ع" (43 عامًا)، ونجله "مصطفى" (4 أعوام)، فيما أُصيب كل من "محمد.م.ع" (38 عامًا)، و"إسراء.ح.م" (8 أعوام)، و"هناء.م.ا" (35 عامًا)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.