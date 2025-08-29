انهيار منزل ثلاثي الطوابق بكوم أبوشيل بأسيوط والبحث مستمر عن 5 مفقودين



أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت قرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الجمعة، حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، وسط جهود مكثفة تبذلها فرق الإنقاذ للعثور على خمسة أشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، فيما تتواصل أعمال البحث والتمشيط باستخدام المعدات الثقيلة وكلاب الإنقاذ، في محاولة للوصول إلى المفقودين.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بينما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.