بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار قرية أبوشيل بأسيوط (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت قرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط حادثًا مأساويًا إثر انهيار منزل مكوّن من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين، بينهم أطفال، وذلك بعد نجاح فرق الإنقاذ في انتشال طفلين من تحت الأنقاض.

وتابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي وقع شرق الترعة بجوار المدرسة الإعدادية بالقرية.

ووجّه بسرعة التعامل مع الموقف، والدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، بالإضافة إلى فصل المرافق عن المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين، وتكليف فرق الإنقاذ السريع بتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب، لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية عن وفاة المواطن حسن.م.ع (43 عامًا) ونجله مصطفى (4 أعوام)، فيما أُصيب كل من: محمد.م.ع (38 عامًا)، إسراء.ح.م (8 أعوام)، هناء.م.ا (35 عامًا)، ردينا.ح.م (5 أعوام)، ريهام.ح.م (9 أعوام)

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل من خلال فرق الإغاثة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، وصرف التعويضات العاجلة.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما أمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسباب الانهيار، إلى جانب فحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.