مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

12:12 م الجمعة 29 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارتي ربع نقل بطريق " الفرافرة – ديروط " بمنطقة الكيلو 25 بالطريق أسفر عن مصرع كرم وهيب جودة، 50 عامًا، ومقيم مركز جرجا بسوهاج، حسين عباس رمضان، 65 عامًا ومقيم بمحافظة الجيزة، واصابة كل من: محمد عبد الحميد مسلم، 61 عامًا ومقيم بمحافظة سوهاج، أحمد رضا فكري، 18 عامًا ومقيم بمحافظة الشرقية، محمد عبد الناصر عبد الرحمن، 19 عامًا ومقيم بمحافظة الشرقية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وجرى وضع جثث المتوفيين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم حادث مروري محافظة الوادي الجديد
