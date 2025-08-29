‬أهالي وادي زغير يطالبون بإعادة تشغيل البئر المتوقف منذ 2019 (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، زيارة ميدانية إلى وادي زغير، تفقد خلالها طريق الوادي، واستمع إلى مطالب الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بوضع آليات للاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وجاء في مقدمة مطالب أهالي الوادي إصلاح وتشغيل بئر مياه "زغير" المتوقف عن العمل منذ عام 2019، لما يمثله من أهمية حيوية باعتباره المصدر الرئيسي لمياه الشرب والزراعة في المنطقة، نظرًا لعذوبة مياهه.

وأكد رئيس المدينة أنه سيتواصل مع الجهات المعنية لإصلاح وتشغيل البئر مجددًا، إلى جانب العمل على تلبية احتياجات الأهالي وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يجري دراسة إدراج الوادي ضمن سياحة السفاري، باعتباره واحة خضراء وسط الجبال المرتفعة ويضم هضابًا وتلالًا نادرة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذا النوع من السياحة يجذب السائحين الذين يعتبرونه مغامرة استكشافية للتعرف على الطبيعة الخلابة في سيناء ومعايشة الحياة البسيطة وسط الصحراء، وهو ما يمكن أن يمثل مصدر دخل إضافيًا للأهالي بجانب الزراعة التي يعتمدون عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة.

وأضاف رئيس المدينة أن الوادي أُطلق عليه اسم "زغير" نسبةً للبئر الموجود فيه، والذي كان يتميز بارتفاع منسوب المياه وساقية تسهّل حصول سكان مدن نويبع ودهب وطابا على المياه، لكن توقفه أجبر الأهالي على الاعتماد على آبار أخرى أصبحت غير كافية بسبب قلة السيول.

جدير بالذكر أن وادي زغير يقع ضمن نطاق قرية المزينة التابعة لمدينة نويبع، ويبعد نحو 25 كيلومترًا عنها. وكان أحد أهم مصادر المياه العذبة التي تغذي مدن نويبع وطابا ودهب قبل إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

ويُعد الوادي أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى محمية "أبو جالوم"، ويضم جبالًا بيضاء وهضابًا وآبارًا عذبة، ويسكنه نحو 100 أسرة من قبيلة المزينة، إحدى أقدم وأكبر قبائل سيناء.