مصرع عامل وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الغربي (أسيوط – الفرافرة) في نطاق مركز ديروط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا بالواقعة، حيث تم نقل جثمان المتوفى "زين.م.ا" (40 عامًا) إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

والمصابون هم: "رمضان.ع.ج" (40 عامًا)، "محمد.س.م" (40 عامًا)، "محمد.ح.ع" (38 عامًا)، "حسام.م.ا" (35 عامًا)، "محمد.س.ف" (48 عامًا)، و"محمد.ا.ف" (61 عامًا).

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.