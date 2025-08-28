محافظ بني سويف يتابع فرز أصوات انتخابات إعادة الشيوخ

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، انتظام عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب إغلاق اللجان أبوابها مساء اليوم الخميس.

واطمأن المحافظ على غلق اللجان الفرعية، وبدء أعمال الفرز، ونقل وتسليم صناديق الاقتراع إلى اللجنة العامة، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين في المحافظة يبلغ مليونين و80 ألف ناخب، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا.