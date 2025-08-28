إعلان

محافظ بني سويف يتابع فرز أصوات انتخابات إعادة الشيوخ

10:28 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ بني سويف يتابع فرز أصوات انتخابات إعادة الشيوخ (3)
  • عرض 4 صورة
    محافظ بني سويف يتابع فرز أصوات انتخابات إعادة الشيوخ (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ بني سويف يتابع فرز أصوات انتخابات إعادة الشيوخ (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، انتظام عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب إغلاق اللجان أبوابها مساء اليوم الخميس.

واطمأن المحافظ على غلق اللجان الفرعية، وبدء أعمال الفرز، ونقل وتسليم صناديق الاقتراع إلى اللجنة العامة، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين في المحافظة يبلغ مليونين و80 ألف ناخب، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة
27 يومًا فقط.. كواليس أزمة وكيل صحة الفيوم: هل أشعل خلافًا بين الوزير والمحافظ؟