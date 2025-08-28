المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بأكثر من 50 حالة إنسانية وذوي الهمم من أبناء مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال لقائه الدوري الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، بحضور نائبه محمد موسى، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والنواب.

وقرر المحافظ صرف مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه لتلبية احتياجات تلك الحالات المعيشية، كما وجّه بتوفير كرسي متحرك لأحد ذوي الهمم استجابة لرغبته.

وخلال اللقاء، كلف المحافظ مسئولي الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لـ 20 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بمستشفيات المحافظة، كما كلف التضامن الاجتماعي بتسهيل صرف معاش "تكافل وكرامة" لثماني حالات، والتموين ببحث إضافة مواليد لـ 8 أسر أخرى، إضافة إلى توجيه مديرية العمل لتوفير فرص عمل لعدد من الحالات مراعاة لظروفهم.

وأكد محافظ المنوفية أن تلك اللقاءات تأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية لاحتياجاتهم وحرصه على رعايتهم.