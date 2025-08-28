إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الأحرار في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بطريق الأحرار بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بسرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحركت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إصلاح الكسر في وقت قياسي وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

وأعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على سرعة الاستجابة وحل المشكلة بشكل فوري، مؤكدين أن هذا النهج يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف القطاعات.