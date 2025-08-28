إعلان

براءة سُلبت بالدم.. سوهاج تودع الطفل عمار ضحية حماية محل والده ببورسعيد

01:14 م الخميس 28 أغسطس 2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي قرية الخزندارية شرق بمركز طهطا شمال سوهاج، صباح اليوم الخميس، جثمان الطفل 'عمار أحمد' إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى، بعد أن قتل غدرًا على يد أحد الخارجين عن القانون أثناء عمله بمحافظة بورسعيد، أمس الأربعاء.

وقُتل طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على يد لص أثناء سرقته محل والده بمنطقة البازار نطاق حي الشرق.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، بمقتل طفل على يد لص سرق محل والده بمنطقة البازار في حي الشرق، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ وتم ضبط المتهم في الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية المبدئية وشهود عيان أن الطفل يدعى "ع" يبلغ من العمر قرابة 13 عامًا، وأن المتهم بإنهاء حياته كان على معرفة بالطفل المجني عليه ووالده بسبب أنه كان يعمل في وقت سابق بأحد المحال المجاورة لمحلهم، ويوم الواقعة كان يجلس المتهم معهم داخل المحل، فأستغل المتهم جلوسه مع الطفل بمفرده وأقدم على سرقة المحل فتصدى له الطفل، إلا أن المتهم طعنه عدة طعنات بسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

