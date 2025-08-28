محافظ القليوبية يخفض تنسيق الثانوي العام "خدمات" إلى 180 درجة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، النزول بتنسيق فصول الخدمات للثانوي العام بمدارس المحافظة من 185 درجة إلى 180 درجة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة القليوبية فقط للعام الدراسي 2025.

وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن القرار جاء استجابة لمطالب أولياء الأمور، بهدف التخفيف عنهم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس أمام الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية العامة، حيث يتم فتح فصول خدمات بجميع الإدارات التعليمية. وأشار إلى أن الحد الأدنى لتنسيق الالتحاق بالثانوية العامة لطلاب الانتظام ما زال ثابتًا عند 220 درجة، دون الحاجة إلى فتح مرحلة ثانية للتنسيق.

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ القليوبية اليوم نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وكذلك نتائج طلاب الصم وضعاف السمع. وجاءت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 96.7%، بينما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 98.5%. كما شهدت نتائج الإعدادية للصم والبكم تفوقًا ملحوظًا بتحقيق نسبة نجاح كاملة 100%.

وهنأ المحافظ جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم التعليمية، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، ومؤكدًا أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم والاهتمام المستمر بخدمة أبناء القليوبية.