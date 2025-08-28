الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الخميس، بيانًا يوضح ألوان الرايات والشواطئ المفتوحة والمغلقة أمام المصطافين، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية حول حالة البحر.

وأكدت المصايف إغلاق شواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل، نظرًا لاستمرار اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، ما يؤثر على الأنشطة البحرية ويشكل خطرًا على المصطافين.

ورفعت 3 شواطئ في القطاع الشرقي الرايات الحمراء والتي تعني أن نزول البحر ممنوع وغير آمن وهي "بحري، السلسلة، ستانلي"، والسماح للرواد بالتواجد على الرمال فقط.

ورفع 12 شاطئًا الرايات الصفراء والتي تعني أن السباحة ونزول البحر متاح مع الحيطة والحذر وهي"أبوقير المميز، طاحونة المندرة، وانلي، المندرة المميز، البوريفاج، جزيرة الدهب، محمود سعيد، العصافرة، إسكندر، عروس البحر، جليم العام، بحري المميز".

وحددت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة ضوابط لنزول البحر بتلك الشواطئ تشمل التالي:

- يمنع تمامًا نزول البدالات إلى مياه البحر.

- تواجد عمال الإنقاذ في مواقعهم بشكل دائم.

- التزام عامل البرج بمكانه وعدم مغادرته.

- يُسمح بالسباحة فقط في المناطق الآمنة المحددة بمعرفة رجال الإنقاذ.

- اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر أثناء التواجد على الشاطئ.